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22 май 2020

Власти рассказали, как оформлять пропуска после 27 мая

Власти рассказали, как оформлять пропуска после 27 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых правилах оформления пропусков для автомобилистов

Московский градоначальник анонсировал изменения в порядке оформления пропусков. Об этом он написал в своем официальном блоге. По его словам, такие меры вводятся в рамках первого этапа смягчения ограничений в столице.

Так, для передвижения по городу Москве с 27 мая будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня. По словам Собянина, такое решение принято для упрощения и создания одноканальной системы.

Ранее в московской мэрии пообещали отменить часть штрафов за езду без цифровых пропусков, которые были оформлены с помощью дорожных камер. Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов объяснил, что под амнистию попадут те автомобилисты, которые при оформлении пропуска неправильно указали госномер — ошиблись буквой или цифрой.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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