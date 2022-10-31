Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2022

Власти российских регионов отменяют транспортный налог

Власти российских регионов отменяют транспортный налог

В субъектах РФ региональные власти начали принимать законы, которые отменяют транспортный налог, правда, лишь для одной категории граждан – мобилизованных

Почему этот вопрос решается на региональном уровне – все просто. Сама ставка и коэффициенты  транспортного налога определяются местными законами, соответственно, все средства поступают в бюджет региона. Как отмечает «Коммерсантъ», транспортный налог уже отменен для мобилизованных в Ульяновской, Кемеровской и Ростовской областях, в Татарстане и Брянской области. В Красноярском крае от уплаты освобождены не только мобилизованные, но и члены их семей.

В то же время некоторые субъекты РФ ограничились лишь некоторыми льготами. К примеру, власти Омска разрешили не платить налог, но только на один автомобиль. При этом его мощность не должна превышать двухсот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Bridgestone собирается покинуть Россию

31 октября 2022

Водителей предостерегли от поездок на летной резине

31 октября 2022

У Lada Niva Legend появится модификация Sport

31 октября 2022

АвтоВАЗ решает дилемму по выбору коробок передач

31 октября 2022

Dongfeng представил пикап, который выполнен по американским канонам

28 октября 2022

Власти Евросоюза договорились по запрету ДВС

28 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?» Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"

Написано новостей:

3 1 7 4 5