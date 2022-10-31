Власти российских регионов отменяют транспортный налог

В субъектах РФ региональные власти начали принимать законы, которые отменяют транспортный налог, правда, лишь для одной категории граждан – мобилизованных

Почему этот вопрос решается на региональном уровне – все просто. Сама ставка и коэффициенты транспортного налога определяются местными законами, соответственно, все средства поступают в бюджет региона. Как отмечает «Коммерсантъ», транспортный налог уже отменен для мобилизованных в Ульяновской, Кемеровской и Ростовской областях, в Татарстане и Брянской области. В Красноярском крае от уплаты освобождены не только мобилизованные, но и члены их семей.

В то же время некоторые субъекты РФ ограничились лишь некоторыми льготами. К примеру, власти Омска разрешили не платить налог, но только на один автомобиль. При этом его мощность не должна превышать двухсот лошадиных сил.