Власти Сеула решили отказаться от дизельных машин

В корейском Сеуле планируют уже в 2025 году полностью запретить автомобили с дизельными двигателями, которые используются государственными компаниями и районными властями

В настоящий момент речь идет о том, что из эксплуатации должны быть выведены 5 153 автомобиля, которые используются в государственном секторе. Значительная часть из них — это автобусы. Для безболезненного перехода на новые автомобили в ближайшее время в Сеуле будет создана сеть водородных АЗС, а возле всех государственных учреждений появятся зарядки для электромобилей.

Следующая цель властей Сеула — перевод на водород или электричество автомобилей такси. Уже сейчас таксопарки получают государственную поддержку при покупке электрических машин. И в будущем эта поддержка может увеличиться. Отметим, что власти многих стран обсуждают вопрос введение полного запрета на дизельные и бензиновые автомобили. Например, власти Великобритании могут ввести запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания в 2035 или 2040 году.