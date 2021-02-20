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20 фев 2021

Власти Великобритании поощряют отказ от автомобилей

Власти Великобритании поощряют отказ от автомобилей

Поощрения не только моральные, у людей, кто пойдет на такой шаг, появится стимул в твердой валюте

Если гражданин страны сознательно откажется от машины, и пересядет, скажем, на велосипед, то правительство Великобритании выпишет такому ответственному за окружающую среду человеку своего рода премию в размере трех тысяч фунтов стерлингов. На премию можно рассчитывать и пользуясь общественным транспортом с каршерингом.

Пока этот проект запущен в пилотном режиме и только в одном регионе – в Ковентри. Каждому владельцу бензинового или дизельного автомобиля предложат от него отказаться. Попытаться наладить диалог с населением будут пытаться в течение двух лет. 

При написании новости использовалась информация:
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