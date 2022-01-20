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20 янв 2022

Внедорожный Lamborghini Huracan заметили на тестах

Внедорожный Lamborghini Huracan заметили на тестах
Автор фото: фирма-производитель
Компания Lamborghini готовит серийную версию внедорожного суперкара Huracan на базе концепт-кара Sterrato, представленного в 2019 году. 
Если взглянуть на фотографии прототипов, то у машины можно заметить увеличенный дорожный просвет и расширенную колею. Наши зарубежные коллеги говорят, что инженеры будут серьезно работать над подвеской, однако, никакой конкретики нам не приводят.
 
Силовая установка же останется без изменений. Спорткар будет приводиться в движение стандартным 5.2-литровым двигателем V10 с мощностью в 625 лошадиных сил. Ранее компания Lamborghini анонсировала сразу четыре новинки, которые планирует вывести на рынок в течение 2022 года.  Скорее всего данный прототип может стать одной из них.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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