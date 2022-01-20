Внедорожный Lamborghini Huracan заметили на тестах

Компания Lamborghini готовит серийную версию внедорожного суперкара Huracan на базе концепт-кара Sterrato, представленного в 2019 году.

Если взглянуть на фотографии прототипов, то у машины можно заметить увеличенный дорожный просвет и расширенную колею. Наши зарубежные коллеги говорят, что инженеры будут серьезно работать над подвеской, однако, никакой конкретики нам не приводят.

Силовая установка же останется без изменений. Спорткар будет приводиться в движение стандартным 5.2-литровым двигателем V10 с мощностью в 625 лошадиных сил. Ранее компания Lamborghini анонсировала сразу четыре новинки, которые планирует вывести на рынок в течение 2022 года. Скорее всего данный прототип может стать одной из них.