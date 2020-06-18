Компания Lesage Motors выпустит 50 электрокаров с начинкой от Peugeot e-208

Французский стартап Lesage Motors объявил о планах выпустить ограниченную серию компактных открытых спортивных машин как с бензиновым мотором, так и с электроприводом, сообщает издание Petrolicious. Сам автопроизводитель утверждает, что конструкторы вдохновляются маленькими открытыми машинами из начала ХХ века с мотоциклетными моторами, которые вымерли с началом массового производства автомобилей Ford. Однако нам кажется, что по типу, конструкции и общей идеологии новичок похож скорее на британский родстер Caterham Seven в его базовых вариантах исполнения.

Обе версии получат агрегаты от Peugeot 208. В случае с электрокаром, который называется 01E, это Peugeot e-208. От него машине достанется батарея на 50 киловатт-часов, а также 136-сильный электромотор, который станет вращать задние колеса. Обещанный запас хода составит 340 километров. Главным преимуществом 01E станет рекордно низкий по меркам электрокаров вес – всего 950 килограммов. Динамические характеристики не разглашаются, но при таком весе машина обещает быть быстрой.