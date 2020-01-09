Водитель протаранил стены храма спасаясь от дьявола

Автомобилист протаранил двери церкви в испанской провинции Толедо, он доехал до самого алтаря, правда молитвам предаваться не стал

Как сообщает местное издание Digital de Castilla la Mancha со ссылкой на полицию, объектом вторжения, произошедшего в ночь на среду в муниципалитете Сонсека, стала церковь Святого Иоанна Евангелиста, считающегося покровителем города. Дело обстояло так, некий мужчина протаранил своим внедорожникам двери церкви и остановился прямо у алтаря, оставив за собой полосу опрокинутых и сломанных скамей.

По данным правоохранителей, водителем оказался 35-летний местный житель. Как передают местные СМИ со ссылкой на информированные источники, мужчина считал, что одержим дьяволом, и рассматривал церковный алтарь как единственное место укрытия. Он получил травмы и был госпитализирован в Толедо. В ближайшее время его могут арестовать.