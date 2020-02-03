Водителей снова просят пересесть на метро

Столичных водителей попросили пользоваться общественным транспортом из-за надвигающейся гололедицы

Власти Москвы спрогнозировали ухудшение дорожно-транспортной ситуации в столице из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения числа мелких аварий в городе. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве рекомендовали водителям по возможности пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик.

По прогнозам синоптиков, весь день в Москве будет идти дождь со снегом. К вечеру температура опустится ниже нуля. На дорогах прогнозируется сильная гололедица. Это может привести к резкому увеличению мелких ДТП.

Наиболее тяжелая ситуация на дорогах столицы сложится к вечеру. Если отказаться от личного транспорта невозможно, в ЦОДД попросили автомобилистов быть предельно внимательными за рулем.