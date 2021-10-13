Автомобильный портал Motorpage
13 окт 2021

Водители могут массово лишиться прав

Водители могут массово лишиться прав

Причина такой опасности кроется в неуплате долгов. Именно из-за них ваши водительские удостоверения могут находиться под угрозой.

Сейчас в ГИББД готовятся к активным рейдам совместно с сотрудниками службы судебных приставов (ФССП). Особо пристально будут следить за тремя категориями водителей-должников. В первую входят  злостные неплательщики штрафов. Вторая объединила под собой должников по алиментам.  Особенно примечательна третья категория, так как она касается пользователей каршеринга.  Если за вами висит долг неуплаты за поездку, или вы не дай бог разбили машину сервиса каршеринга и не заплатили за это, то готовьтесь к вышеуказанному усложнению вашей жизни в качестве водителя.

При этом в самом начале должника прав не лишат. У приставов нет на это прав. Согласно статье 67.1 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», приставы имеют лишь возможность ограничивать должников в разных правах, включая право управления любым транспортным средством. Как раз здесь на сцену и выходят сотрудники ГИБДД. Если сотрудники полиции во время проверки пробивают права и видят, что они приостановлены из-за долгов, то выписывают водителю административный протокол по ст. 17.17 КоАП РФ. По ней нарушителя ожидает до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Бразильский бренд Troller прекратит свое существование

13 октября 2021

Honda представила свои автомобили с совершенным автопилотом

13 октября 2021
Cadillac Elmiraj concept 2013 вид сбоку

В GM раскрыли план по развитию компании на ближайшие десять лет

13 октября 2021

Kia Sorento превратили в раллийный внедорожник

13 октября 2021

В Mercedes анонсировали электрический Майбах

13 октября 2021

13 октября: день в автомобильной истории

13 октября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены? Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
11 октября 2021

Renault Kaptur
"Renault Kaptur получил новый мотор и заметно изменился! (часть2)"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) очень важный рестайлинг!
Тест драйв
08 октября 2021

Mitsubishi Outlander
"Новый Mitsubishi Outlander – это очень важный рестайлинг!"
Jaguar F-Pace - jaguar f-pace (2021) теперь в jaguar f-pace очень легко дышится, и это не фигура речи
Тест драйв
06 октября 2021

Jaguar F-Pace
"Теперь в Jaguar F-Pace очень легко дышится, и это не фигура речи"

Написано новостей:

2 9 2 7 5