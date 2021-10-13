Водители могут массово лишиться прав

Причина такой опасности кроется в неуплате долгов. Именно из-за них ваши водительские удостоверения могут находиться под угрозой.

Сейчас в ГИББД готовятся к активным рейдам совместно с сотрудниками службы судебных приставов (ФССП). Особо пристально будут следить за тремя категориями водителей-должников. В первую входят злостные неплательщики штрафов. Вторая объединила под собой должников по алиментам. Особенно примечательна третья категория, так как она касается пользователей каршеринга. Если за вами висит долг неуплаты за поездку, или вы не дай бог разбили машину сервиса каршеринга и не заплатили за это, то готовьтесь к вышеуказанному усложнению вашей жизни в качестве водителя.

При этом в самом начале должника прав не лишат. У приставов нет на это прав. Согласно статье 67.1 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», приставы имеют лишь возможность ограничивать должников в разных правах, включая право управления любым транспортным средством. Как раз здесь на сцену и выходят сотрудники ГИБДД. Если сотрудники полиции во время проверки пробивают права и видят, что они приостановлены из-за долгов, то выписывают водителю административный протокол по ст. 17.17 КоАП РФ. По ней нарушителя ожидает до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года.

