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20 мар 2019

Водителям рекомендовали повременить со сменой резины

Водителям рекомендовали повременить со сменой резины

ЦОДД Москвы предупредил о гололеде на дорогах и посоветовал не менять зимнюю резину прямо сейчас, а повременить с этим, как минимум, до середины апреля

«Тепло уже близко, но пуховики еще актуальны. То же и с зимней резиной — не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температур и гололед. Не морозьте машине лапки, пусть ей будет тепло, а вам — безопасно». Такое веселое сообщение было оставлено ЦОДД в своем твиттере.

Интересно, что производители покрышек сходятся во мнении, что менять зимнюю резину на летнюю предпочтительнее тогда, когда среднесуточная температура воздуха достигнет отметки в +7 градусов по Цельсию. При такой температуре весной шансы встретить на дороге наледь или снег невелики. Летние покрышки уже выходят на оптимальные режимы работы, тогда как зимние становятся бесполезными, а порой они могут быть и опасными: шанс попасть в ДТП на них увеличивается, особенно если на машине установлена шипованная резина.

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При написании новости использовалась информация:
Интерфакс, РБК

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