Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2023

Водителям запретили использовать летние шины в зимнее время

Водителям запретили использовать летние шины в зимнее время

Сегодня вступил в силу запрет использования летней резины зимой. Соответствующее постановление правительства устанавливает перечень неисправностей, при наличии которых вводится запрет на эксплуатацию автомобиля

Летние шины нельзя будет использовать в декабре, январе и феврале. А ездить на шипованных шинах запрещается в июне, июле и августе. Водителям, не сменивших шины с прошлого зимнего сезона, сейчас ничего не грозит. Однако следует учитывать, что региональные власти в праве продлевать или сокращать календарные сроки использования шин.

Новый перечень содержит и ряд послаблений. Так, под запрет эксплуатации автомобиля больше не попадает отсутствие в нем огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки и противооткатных упоров для большегрузов.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили из параллельного импорта подорожали

01 сентября 2023

Что ждёт таксистов с 1 сентября?

01 сентября 2023
Volkswagen Passat Variant (2024)

Состоялась премьера обновлённого Volkswagen Passat

01 сентября 2023
Hyundai Sonata

Hyundai Sonata обзавелась полным приводом

01 сентября 2023
Honda Breeze

Honda Breeze появился в России

01 сентября 2023
Volkswagen Golf GTI 380 (2024)

Volkswagen представил последний Golf GTI

01 сентября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер» Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 5 1