Водителям запретили использовать летние шины в зимнее время

Сегодня вступил в силу запрет использования летней резины зимой. Соответствующее постановление правительства устанавливает перечень неисправностей, при наличии которых вводится запрет на эксплуатацию автомобиля

Летние шины нельзя будет использовать в декабре, январе и феврале. А ездить на шипованных шинах запрещается в июне, июле и августе. Водителям, не сменивших шины с прошлого зимнего сезона, сейчас ничего не грозит. Однако следует учитывать, что региональные власти в праве продлевать или сокращать календарные сроки использования шин.

Новый перечень содержит и ряд послаблений. Так, под запрет эксплуатации автомобиля больше не попадает отсутствие в нем огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки и противооткатных упоров для большегрузов.