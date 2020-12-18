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18 дек 2020

Водительские экзамены будут проводиться на утвержденных дорогах

Водительские экзамены будут проводиться на утвержденных дорогах

Если кто-то из читателей Motorpage еще не сдал водительский экзамен, то ему стоит подготовиться – нововведений много!

Со следующего года практический экзамен будет проходить в городских условиях. Теперь же стало известно, что будет подготовлен целый список улиц, на которых допускается проводить необходимые экзаменационные процедуры. "В соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями, маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен", — цитирует ТАСС представителей МВД.

Есть один нюанс, каких-либо строгих маршрутов не будет. То есть, кандидатам не удастся проследить какую-либо последовательность направления, поворотов, ради дополнительной подготовки. 

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За рулем

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