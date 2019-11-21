Водительские права будут отнимать без суда

МВД предложило разрешить автоинспекторам изымать действующие права у водителей, у которых возникли медицинские противопоказания к управлению автомобилем

«При выявлении у водителя заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе, и предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования», - говорится в документе.

Напомним, что сегодня обычные водители проходят медкомиссию только при смене прав, то есть раз в десять лет. При этом если противопоказания были выявлены в ходе простого медосмотра в больнице, то данная информация не поступит в МВД. В ГИБДД заявляют, что предполагается произвести межведомственное информационное взаимодействие между Минздравом и МВД. В этом случае данные о противопоказаниях, выявленных в ходе обычного медосмотра, будут поступать в ГИБДД. После этого водителя будут направлять на прохождение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Если по результатам обследования подтверждается заболевание или если автомобилист в течение месяца не явился на освидетельствование, его права будут аннулированы, причем во внесудебном порядке.