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26 окт 2020

Водительские права разрешат использовать для подтверждения личности

Водительские права разрешат использовать для подтверждения личности

Минэкономразвития планирует упростить идентификацию личности. Водительское удостоверение поможет при отправке денег, заключении брокерского договора, переходу в негосударственный пенсионный фонд и обмене валюты

Министерство экономического развития РФ предложило внести изменения в законодательство и разрешить использовать для подтверждения личности водительские права как дополнительный документ. Об этом сообщает «Российская газета».

Исходя из сопроводительного письма, граждане в качестве дополнительного документа смогут также использовать водительское удостоверение — например, если они отправляют кому-то до 15 тысяч рублей без открытия счета, заключают брокерский договор, подписывают соглашение с негосударственным пенсионным фондом или обменивают валюту до 100 тысяч рублей. В таких случаях, помимо паспорта, организации просят дополнительный документ. Раньше им могли стать медицинский полис, ИНН или СНИЛС, а теперь к этому списку могут добавиться водительские права.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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