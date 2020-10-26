Водительские права разрешат использовать для подтверждения личности

Минэкономразвития планирует упростить идентификацию личности. Водительское удостоверение поможет при отправке денег, заключении брокерского договора, переходу в негосударственный пенсионный фонд и обмене валюты

Министерство экономического развития РФ предложило внести изменения в законодательство и разрешить использовать для подтверждения личности водительские права как дополнительный документ. Об этом сообщает «Российская газета».

Исходя из сопроводительного письма, граждане в качестве дополнительного документа смогут также использовать водительское удостоверение — например, если они отправляют кому-то до 15 тысяч рублей без открытия счета, заключают брокерский договор, подписывают соглашение с негосударственным пенсионным фондом или обменивают валюту до 100 тысяч рублей. В таких случаях, помимо паспорта, организации просят дополнительный документ. Раньше им могли стать медицинский полис, ИНН или СНИЛС, а теперь к этому списку могут добавиться водительские права.