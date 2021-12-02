Водородный багги – это реально?

Вполне! Во всяком случае, Lexus удалось построить такое транспортное средство, пусть и в статусе концептуальной модели.

Встречайте - ROV Concept (от Recreational Off-Highway Vehicle). Визуально автомобиль похож на обычный side-by-side багги. Здесь присутствуют все атрибуты подобной техники – легкий кузов, трубчатая рама, мощная длинноходная подвеска и так далее. Особое внимание на себя обращает лишь необычная светодиодная оптика (в стиле последних автомобильных концептов Lexus) и фирменный бронзовый цвет.

Куда интереснее взглянуть «под капот». Здесь используется интересный двигатель, который работает на водороде. Его конструкция идентична обычному двигателю внутреннего сгорания. Единственное отличие кроется в измененном топливопроводе и измененной же системе впрыска, что позволяет использовать сжатый водород в качестве источника топлива.