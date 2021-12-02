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2 дек 2021

Водородный багги – это реально?

Водородный багги – это реально?
Автор фото: фирма-производитель

Вполне! Во всяком случае, Lexus удалось построить такое транспортное средство, пусть и в статусе концептуальной модели.

Встречайте -  ROV Concept (от Recreational Off-Highway Vehicle).  Визуально автомобиль похож на обычный side-by-side багги. Здесь присутствуют все атрибуты подобной техники – легкий кузов, трубчатая рама, мощная длинноходная подвеска и так далее. Особое внимание на себя обращает лишь необычная светодиодная оптика (в стиле последних автомобильных концептов Lexus) и фирменный бронзовый цвет.

Куда интереснее взглянуть «под капот». Здесь используется интересный двигатель, который работает на водороде. Его конструкция идентична обычному двигателю внутреннего сгорания. Единственное отличие кроется в измененном топливопроводе и измененной же системе впрыска, что позволяет использовать сжатый водород в качестве источника топлива.

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