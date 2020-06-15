Автомобильный портал Motorpage
15 июн 2020

Volkswagen Amarok не пустят в производство без Ford

Volkswagen Amarok не пустят в производство без Ford

На днях Amarok сообщили о создании глобального производственного союза, в рамках которого намереваются произвести до восьми миллионов среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов. Любопытно, что без этого альянса не получилось бы произвести новый Volkswagen Amarok

Таким откровением поделился председатель правления Volkswagen Commercial Vehicles Томас Седран. «В конечном итоге именно наши клиенты получат выгоду (от совместного предприятия), так как без сотрудничества мы не разработали бы новый Amarok», — признал он. «Для обоих партнеров важно использование одной и той же платформы. В то же время мы оба сможем полностью раскрыть свои сильные стороны. Благодаря индивидуальному дизайну и интерфейсам мы четко разграничим две модели», — сказал Седран.

Если же говорить о производственных планах альянса в целом, то компании подготовят еще две интересных новинки. Причем первая – городской фургон – будет сконструирована силами Volkswagen, а вторая – грузовой фургон - будет создана специалистами Ford.  Помимо этого, американский производитель создаст новый электромобиль для Европы на платформе Volkswagen MEB к 2023 году.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Chevrolet представили очень большой и мощный V8

15 июня 2020

Ford Bronco обвинен в создании теории заговора

15 июня 2020

В России начало дорожать топливо

15 июня 2020

Авторынок растет только в одном крупном городе России

11 июня 2020

После ДТП с Ефремовым на Садовом кольце предложили разделить автопотоки

11 июня 2020

Названа дата презентации новой Mazda BT-50

11 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"

Написано новостей:

2 6 0 2 3