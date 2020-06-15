Volkswagen Amarok не пустят в производство без Ford

На днях Amarok сообщили о создании глобального производственного союза, в рамках которого намереваются произвести до восьми миллионов среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов. Любопытно, что без этого альянса не получилось бы произвести новый Volkswagen Amarok

Таким откровением поделился председатель правления Volkswagen Commercial Vehicles Томас Седран. «В конечном итоге именно наши клиенты получат выгоду (от совместного предприятия), так как без сотрудничества мы не разработали бы новый Amarok», — признал он. «Для обоих партнеров важно использование одной и той же платформы. В то же время мы оба сможем полностью раскрыть свои сильные стороны. Благодаря индивидуальному дизайну и интерфейсам мы четко разграничим две модели», — сказал Седран.

Если же говорить о производственных планах альянса в целом, то компании подготовят еще две интересных новинки. Причем первая – городской фургон – будет сконструирована силами Volkswagen, а вторая – грузовой фургон - будет создана специалистами Ford. Помимо этого, американский производитель создаст новый электромобиль для Европы на платформе Volkswagen MEB к 2023 году.