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6 дек 2018

Volkswagen и Ford будут работать вместе

Volkswagen и Ford будут работать вместе

Компании заявили о создании совместного альянса. Это позволит обеим сторонам укрепить свои позиции, как в США, так и в Европе

С таким заявлением выступил исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс. По его словам, сейчас обе стороны ведут активные переговоры: «Мы находимся на довольно продвинутой стадии диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, который также укрепит американскую автомобильную промышленность».

Руководство немецкой марки уверенно, что американский концерн, тем самым, закрепит свои позиции в Европе. В свою очередь в Volkswagen планируют использовать мощности Ford для производства своих автомобилей. Также в компании заявили, что в настоящий момент руководство исследует возможности строительства второго завода.

Напомним, что планы по созданию альянса были представлены предприятиями еще этим летом. Определенным  стимулятором по развитию событий могла стать и недавно прошедшая встреча  президента США с рядом автомобильных промышленников. На ней Дональд Трамп поделился своим видением ситуации, которое заключается в том, что все автоконцерны размещают свое производство в США и создают благоприятную деловую атмосферу.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, За Рулем

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