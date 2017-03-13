На днях стало известно, что немецкий автогигант Volkswagen и индийская Tata обсуждают возможность объединения

Индийский рынок сегодня пятый в мире после Китая, США, Японии и Германии, а по прогнозам аналитиков, к 2020 году вырастет и до третьего места. Но даже нынешняя емкость в 3,317 миллионов автомобилей является лакомым куском для любого автомобильного производителя. Тем не менее, совокупный объем продаж Tata и Volkswagen составляют всего 6,5% в то время, как Maruti Suzuki занимает практически половину, целых 47%.

Сегодня Volkswagen на индийском рынке бюджетных предложений не имеет, в то время, как конкуренты предлагают весьма дешевые модели. Именно поэтому немецкий концерн хочет объединить усилия с индийским производителем и создать по-настоящему доступную модельную гамму, о чем на днях был подписан соответствующий меморандум. Концерны хотят создать новые платформы, делиться технологиями и использовать совместные производственные мощности, надо полагать, расположенные в Индии.

Первые автомобили совместное предприятие должно показать уже в 2019 году, но под каким брендом они будут продаваться пока не ясно. По данным агентства Reuters, от немецкой стороны проект возглавит Skoda, но сложный для европейцев индийский рынок, постоянно меняющий тенденции спроса и предпочтения клиентов может преподнести сюрприз.