Volkswagen инвестирует в Китай

Volkswagen Group рассматривает возможность приобретения крупного пакета акций компании JAC Motors

Интересно, что эти две компании сотрудничают достаточно плотно и давно. Еще в 2016 году стороны подписали соглашение, определив основные направления для сотрудничества, а в 2017-м основали совместное предприятие. На этом заводе выпускают недорогие электромобили под самостоятельной маркой SOL. Что касается вопросов сделки, то ожидается, что при покупке активов немецкая компания перенесет большую часть запланированных объемов производства электрокаров на предприятия в Китае, где спрос на автомобили с электродвигателями высок, как нигде в мире.

Важно отметить, что Volkswagen уже давно вынашивал планы относительно покупки «значительной доли» компании JAC. Правда, возможности их осуществления появились только сейчас, так как контроль над частью предприятия JAC осуществлялся государством. Правительство Китая, в свою очередь, только недавно разрешило иностранным автопроизводителям получить контроль над своими совместными предприятиями или любым местным производителем.