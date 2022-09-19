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19 сен 2022

Volkswagen не видит конца дефициту микрочипов

Volkswagen не видит конца дефициту микрочипов

Один из крупнейших мировых автопроизводителей, Volkswagen, ухудшил прогноз по дефициту микроэлектроники для машин.

Руководство концерна полагает, что нехватка чипов не будет устранена даже в 2023 году. Какие-либо положительные прогнозы можно делать лишь в 2024-2025 году. Volkswagen считает, что к ситуации необходимо относиться, как к данности - производители микроэлектроники до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос после пандемии, а автопрому приходится конкурировать с техногигантами вроде Apple, которые могут себе позволить закупить чипы по более высокой цене.

Любопытно, но в мире возникает дефицит и с другими деталями, в частности в августе автопроизводители заявили, что резко выросла стоимость стекол – из-за удорожания производства.

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