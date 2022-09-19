Volkswagen не видит конца дефициту микрочипов

Один из крупнейших мировых автопроизводителей, Volkswagen, ухудшил прогноз по дефициту микроэлектроники для машин.

Руководство концерна полагает, что нехватка чипов не будет устранена даже в 2023 году. Какие-либо положительные прогнозы можно делать лишь в 2024-2025 году. Volkswagen считает, что к ситуации необходимо относиться, как к данности - производители микроэлектроники до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос после пандемии, а автопрому приходится конкурировать с техногигантами вроде Apple, которые могут себе позволить закупить чипы по более высокой цене.

Любопытно, но в мире возникает дефицит и с другими деталями, в частности в августе автопроизводители заявили, что резко выросла стоимость стекол – из-за удорожания производства.