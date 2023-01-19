Volkswagen разработал «умный» климат-контроль

Компания Volkswagen опубликовала видео, в котором подробно рассказала о работе новой климатической системой с «умными» дефлекторами вентиляции

Для начала стоит сказать, что вся климатическая установка работает в паре с целым набором датчиков. Климат-контроль сможет учитывать положение солнца и угол падения его лучей при помощи датчика в районе лобового стекла. Также активно работает датчик температуры – в результате сервоприводы автоматически направляют воздушные потоки в нужную сторону.

Сообщается, что в системе будет активно задействовано и голосовое управление. В частности, если произнести «замерзли руки», то воздушные потоки будут направлены на руль.