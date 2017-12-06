Концерн Volkswagen продолжает расширять свое сотрудничество с зарубежными компаниями. Так накануне было заключено соглашение с китайской JAC о совместных «исследованиях и разработке многофункциональных автомобилей».

В сообщении пресс-службы немецкой компании не уточняется о каких машинах идет речь. По словам главы китайского отделения Volkswagen Йохема Хайманна обе компании спосбны добиться новых высот благодаря совместной работе. « JAC – известная на китайском рынке марка, накопившая значительный опыт производства многофункциональных автомобилей, популярных у потребителей. У Volkswagen богатые традиции создания универсальных транспортных средств на основе самых современных технологий», — заявил он.

В новом СП главным станет отделение легкой коммерческой техники Volkswagen. Стороны намерены активно проработать все направления сотрудничества с учётом достижений в области проектирования MFV, создания технологий, качества продукции, исследований и разработок, а также продаж. Сотрудничество будет распространяться как на модели с двигателями внутреннего сгорания, так и на автомобили на новых источниках энергии. В новом совместном предприятии JAC и Volkswagen будут принадлежать одинаковые доли (по 50%).

