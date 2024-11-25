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25 ноя 2024

Volvo готовит новый гибридный кроссовер эксклюзивно для китайского рынка

Volvo готовит новый гибридный кроссовер эксклюзивно для китайского рынка

Компания Volvo готовит пополнение модельного ряда для китайского рынка. Речь идет о новом гибридном кроссовере, который сейчас известен под внутренним обозначением V446. Производство автомобиля планируют начать в 2025 году на китайском заводе в Тайчжоу

Известно, что кроссовер базируется на платформе CMA 2, на которой также построена модель XC40, а силовая установка позаимствована от родственного по концерну Lynk & Co 08. За программное обеспечение отвечают компании Meizu и EcarX. Согласно официальной информации, Volvo отказалась для кроссовера использовать прежнее ПО Flyme Auto, чтобы сделать автомобиль более оригинальным. 

Напомним, что Lynk & Co 08 оснащен гибридной силовой установкой EM-P PHEV, которая включает 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и два электромотора. Суммарная мощность - 593 л.с. и 905 Нм крутящего момента. Комплектуется автомобиль 40-киловаттной батареей, которая обеспечивает запас хода в гибридном режиме 1200 км (по циклу CLTC).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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