Volvo готовит новый гибридный кроссовер эксклюзивно для китайского рынка

Компания Volvo готовит пополнение модельного ряда для китайского рынка. Речь идет о новом гибридном кроссовере, который сейчас известен под внутренним обозначением V446. Производство автомобиля планируют начать в 2025 году на китайском заводе в Тайчжоу

Известно, что кроссовер базируется на платформе CMA 2, на которой также построена модель XC40, а силовая установка позаимствована от родственного по концерну Lynk & Co 08. За программное обеспечение отвечают компании Meizu и EcarX. Согласно официальной информации, Volvo отказалась для кроссовера использовать прежнее ПО Flyme Auto, чтобы сделать автомобиль более оригинальным.

Напомним, что Lynk & Co 08 оснащен гибридной силовой установкой EM-P PHEV, которая включает 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и два электромотора. Суммарная мощность - 593 л.с. и 905 Нм крутящего момента. Комплектуется автомобиль 40-киловаттной батареей, которая обеспечивает запас хода в гибридном режиме 1200 км (по циклу CLTC).