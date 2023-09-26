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26 сен 2023

Volvo окончательно покинула российский рынок без возможности вернуться

Volvo окончательно покинула российский рынок без возможности вернуться

Как стало известно, договор о продаже всех активов компании Volvo не содержал возможность обратного опциона. Шведский производитель не сможет выкупить все обратно

Данную информацию подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров. Владельцем активов компании, включая завод Volvo Trucks в Калуге, стал российский бизнесмен Игорь Ким. Следует отметить, что многие иностранные компании, выходя из российского рынка, оставляют возможность выкупить все свои активы обратно. Также в ближайшее время соответствующим образом российский рынок покинет компания Hyundai. Если корейцы задумаются о возвращении обратно в Россию, они смогут выкупить обратно свой завод в Санкт-Петербурге.

Напомним, что завод Volvo в Калуге функционировал с 2009 года. До весны 2022 года на нем собирались самосвалы Volvo FMX и грузовики Volvo FM. Отметим, что выручка компании за 2021 год составила 69 млрд. рублей, а чистая прибыль - 8,6 млрд. рублей. В 2022 году соответствующие показатели стали ожидаемо ниже - 24 и 2,2 млрд. рублей.

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