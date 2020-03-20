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20 мар 2020

Volvo отзывает более полумиллиона автомобилей из-за тормозов

Volvo отзывает более полумиллиона автомобилей из-за тормозов

Volvo объявила сервисную кампанию в отношении 736 430 автомобилей во всем мире из-за проблемы с системой автономного экстренного торможения (AEB)

Неисправность была выявлена датской организацией, специализирующейся на безопасности, во время испытаний кроссовера XC60 в конце прошлого года. Было обнаружено, что система экстренного торможения внедорожника постоянно выходила из строя и не тормозила перед муляжом автомобиля.

После публикации результатов испытаний, кроссовер XC60 был отправлен в штаб-квартиру Volvo в Гетеборге. Вскоре шведский производитель автомобилей обнаружил, что проблема является общей для всех моделей, которые он выпускает с 21 января 2019 года. Выяснилось, что в отзываемых транспортных средствах используется новое оборудование AEB, которое может быть несовместимо с программным обеспечением, установленным на некоторых транспортных средствах, выпущенных до марта 2020 года. Следовательно, система может никак не реагировать на пешеходов или другие транспортные средства, появляющиеся перед автомобилем. Компания устранит неисправность бесплатно, за свой счет.

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За рулем

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