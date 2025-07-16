Volvo перенесет производство всех своих бестселлеров в США

Компания Volvo готовится к переносу производства своих самых продаваемых моделей XC60 и XC90 на завод в Южной Каролине в США. Этот шаг может стать ответом на возможное ужесточение пошлин

Ожидается, что выпуск XC60 начнется в январе 2027 года, XC90 в октябре 2028-го. Обе модели играют ключевую роль для Volvo. В 2023 году на них пришлось около 63% всех продаж марки в США. Так, за год реализовано почти 40 тысяч XC90 и почти столько же XC60.

Сегодня американский завод Volvo в Риджвилле работает лишь на 13% от своей мощности (завод рассчитан на выпуск до 150 тыс автомобилей в год). Сейчас там собираются электрокроссоверы EX90 и Polestar 3, но спрос на них остается крайне скромным: за полгода продано всего 1972 EX90. Для сравнения, только в июне было продано 3 004 XC90 и 2 421 XC60.