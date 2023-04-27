Volvo приостановила продажи EX90

На шведский флагман образовался ощутимый спрос, что заставило руководство марки временно остановить продажи электрокара – банально по причине желания нарастить производство самой машины.

Сборку электрокаров на заводах в американском Чарльстоне и китайском Чэнду Volvo запустит только в последнем квартале нынешнего года. Утверждается, что к приёму заявок компания вернётся в скором времени, но конкретные даты не называются.

Напомним, EX90 дебютировал осенью прошлого года. Кроссовер доступен сразу с двумя вариантами силовых установок – 417 и 500 лошадиных сил. Любопытно, но на презентации Volvo анонсировала и менее дальнобойные (бюджетные) версии, однако подробностей о них до сих пор нет.