Вот так будет выглядеть Chery Tiggo 4 для России

В интернете были опубликованы официальные изображения нового Chery Tiggo 4 для российского рынка. Он будет отличаться от актуальной версии с приставкой Pro не только дизайном, но и мощным мотором

В частности, модель в российской спецификации выделяется иной решеткой радиатора, оптикой и бамперами. В целом, облик автомобиля, по сравнению с актуальной версией, сильно преобразился и стал стилистические напомнить старшую модель Tiggo 8.

Под капотом расположился 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатый “робот”, который передает тягу на передние колеса. Сейчас такой агрегат был доступен только для флагманской комплектации и только с вариатором.