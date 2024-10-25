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25 окт 2024

Вот так будет выглядеть Chery Tiggo 4 для России

Вот так будет выглядеть Chery Tiggo 4 для России
Автор фото: фирма-производитель

В интернете были опубликованы официальные изображения нового Chery Tiggo 4 для российского рынка. Он будет отличаться от актуальной версии с приставкой Pro не только дизайном, но и мощным мотором

В частности, модель в российской спецификации выделяется иной решеткой радиатора, оптикой и бамперами. В целом, облик автомобиля, по сравнению с актуальной версией, сильно преобразился и стал стилистические напомнить старшую модель Tiggo 8.

Под капотом расположился 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатый “робот”, который передает тягу на передние колеса.  Сейчас такой агрегат был доступен только для флагманской комплектации и только с вариатором. 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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