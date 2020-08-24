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24 авг 2020

Вступают в силу важные поправки в закон об ОСАГО

Вступают в силу важные поправки в закон об ОСАГО

В России с 24 августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Они окажут существенное влияние на ценообразование

Во-первых, расширяется тарифный коридор базовой ставки. Если прежде он составлял 2746-4942, то теперь — 2471-5426. Это означает, что страховщики смогут выбирать базовую цену в более широком диапазоне.  Во-вторых, реформа позволит устанавливать стоимость полиса с учетом назначения автомобиля и поведения водителя на дороге.

Страховщики смогут самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Центробанком. Они будут делать это с учетом личностных характеристик автомобилиста и лиц, допущенных им к управлению машиной. При этом ограничение на максимальный размер стоимости полиса ОСАГО сохраняется.

Лихачи будут платить по повышенному тарифу. К грубым нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или управление автомобилем в состоянии опьянения. Все эти факторы могут учитываться лишь в случае фиксации нарушения сотрудником ДПС. Соответственно, штрафы с камер не повлияют на стоимость страховки.

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