Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния вторичного автомобильного рынка в России в январе текущего года.

Как указывается в отчете экспертов агентства, по итогам прошлого месяца объемы реализации подержанных автомобилей в России были зафиксированы на уровне 314 670 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос на 1,9%.

Лидирующие позиции на вторичном рынке продолжает удерживать отечественный бренд Lada. За отчетный период россияне перепродали 85 280 отечественных автомобилей с пробегом, что на 2,1 превышает январские результаты 2016 года.

Следом за ним с огромным отрывом идет японский бренд Toyota. В январе на территории РФ было продано 36 980 б/у автомобилей этой марки. При этом, падение продаж в годовом отношении было отмечено на уровне 0,8%

На третьем месте по популярности располагается еще один бренд из Страны Восходящего Солнца – Nissan. В прошлом месяце объем продаж подержанных автомобилей японского автопроизводителя составил 16 690 экземпляров - на 1,7% меньше, чем годом ранее.