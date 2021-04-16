Автомобильный портал Motorpage
16 апр 2021

За Автошколами будут пристально следить

За Автошколами будут пристально следить

МВД РФ заявило о намерениях расширить контроль за автошколами и их материально-технической базой. По мнению представителей ведомства, автошколы не уделяют необходимого внимания данному вопросу

На данный момент все учреждения проходят лишь единичную проверку, когда получают образовательную лицензию.  В этот момент ГИБДД осуществляют осмотр учебных классов, площадок и машин на предмет соответствия нормативам.  Однако, большинство школ относятся к проверкам, как к некоей формальности. «Как показывает практика, недобросовестные автошколы имеют полный комплект оборудования лишь на этапе обследования Госавтоинспекцией. В дальнейшем такие автошколы не заинтересованы в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии»- цитирует представителей ГИБДД Коммерсантъ.

Таким образом, будущие водители не смогут получить в таких учреждениях качественные знания, что позже отрицательно скажется на безопасности будущих водителей и дорожного движения в целом.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

В США началась экологическая блокада автомобилей

16 апреля 2021
Zeekr 001

Китайский суббренд концерна Geely представил свой первый электромобиль

16 апреля 2021
Юта Такахаси

Suzuki представила новую стратегию развития

16 апреля 2021
Hyundai Santa Cruz (2022)

Пикап Santa Cruz официально представлен

16 апреля 2021
Mercedes-Benz EQS (2022)

В Mercedes представили свой электрический флагман

16 апреля 2021

В Москве предполагается снести все гаражи

15 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2021) вид спереди Тест драйв
16 апреля 2021

Renault Duster
"В предвкушении удовольствия"
Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»
Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"
Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30
Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"
KIA Rio X - kia rio x (2020) уравнение с известным
Тест драйв
09 апреля 2021

KIA Rio X
"Уравнение с известным"

Написано новостей:

2 8 1 0 7