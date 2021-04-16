За Автошколами будут пристально следить

МВД РФ заявило о намерениях расширить контроль за автошколами и их материально-технической базой. По мнению представителей ведомства, автошколы не уделяют необходимого внимания данному вопросу

На данный момент все учреждения проходят лишь единичную проверку, когда получают образовательную лицензию. В этот момент ГИБДД осуществляют осмотр учебных классов, площадок и машин на предмет соответствия нормативам. Однако, большинство школ относятся к проверкам, как к некоей формальности. «Как показывает практика, недобросовестные автошколы имеют полный комплект оборудования лишь на этапе обследования Госавтоинспекцией. В дальнейшем такие автошколы не заинтересованы в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии»- цитирует представителей ГИБДД Коммерсантъ.

Таким образом, будущие водители не смогут получить в таких учреждениях качественные знания, что позже отрицательно скажется на безопасности будущих водителей и дорожного движения в целом.