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23 май 2019

За городские парковки будет отвечать робот

За городские парковки будет отвечать робот

В контакт-центре «Московский транспорт» появился специальный робот-помощник, который поможет вернуть с улиц города за неправильную парковку эвакуированный автомобиль. 

Принцип работы робота достаточно прост- он запрашивает государственный номер машины и рассказывает, где она находится. Также робот объяснит, какие документы нарушитель долен взять с собой, что бы вернуть машину. «Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле. А также учится отвечать на сложные вопросы и понимать слова. Например, он знает, что «авто» и «тачка» — это одно и то же», — заявляет руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Как сообщяют эксперты, робот помогает москвичам в два раза быстрее, чем живой оператор. Со временем он сможет обрабатывать до 100 процентов звонков, связанных с эвакуацией автомобиля. Представители контакт-центра сообщают, что на данный момент с виртуальным оператором уже поговорили более тысячи человек — это около 10 процентов от общего числа звонков по поводу эвакуации автомобиля, которые поступили за этот месяц.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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