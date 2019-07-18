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18 июл 2019

За неоплаченный проезд по платной дороге введут штраф

За неоплаченный проезд по платной дороге введут штраф

За попытку проехать по платной трассе «зайцем» введут штраф в размере 2500-10 000 рублей. Соответствующий законопроект разработал Минтранс, поправки уже поступили на согласование в правительство.

Ожидается, что штраф будет накладываться в том случае, если водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум либо не оплатив проезд в системе безбарьерного проезда freeflow. По мнению операторов, часть этих сборов должны получать компании в качестве компенсации недополученной платы.
 
Следить за соблюдением режима оплаты будут камеры. При первом нарушении размер взыскания составит 2500 рублей. При повторном в течение года — штраф повысится до 10 000 рублей. Если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, штраф применят в отношении водителя.
 
Примечательно, что с формальной точки зрения по платной трассе можно проехать без оплаты и не нарваться на штраф. Все дело в том, что постановление будет оформляться только спустя пять суток с момента нарушения, которые предоставляются на добровольную оплату проезда. Также при погашении штрафа можно будет воспользоваться скидкой 50%, если успеть погасить его в течение двух недель.
 

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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