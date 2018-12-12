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12 дек 2018

За отсутствие техосмотра - 2000 рублей в кассу!

За отсутствие техосмотра - 2000 рублей в кассу!

В Госдуме одобрили законопроект, который призван бороться с "серым" техосмотром и недобросовестными водителями

Если говорить простым языком, то поправки, принятые в КоАП и Уголовный кодекс, вводят  несколько штрафов. Первый предназначается для юридических лиц, которые выдают «липовые» свидетельства, и составляет 500 000 рублей. На сотрудников компании, которые и выдают диагностические карты, будет также накладываться штраф, в размере 10 000 рублей с последующей дисквалификацией при повторном нарушении.

Другой штраф касается обычных автомобилистов. За езду на автомобиле без вовремя пройденного техосмотра будут наказывать на 2000 рублей.  Причем процесс отслеживания автомобилей нарушителей предполагается вести с помощью дорожных камер, которые, сверяясь с автономером,  будут искать в информационной базе сведения о техосмотре. Более того, штраф будет многоразовым - то есть  за нарушение можно штрафовать раз в сутки.

Совсем скоро Госдума планирует принять в первом чтении поправки, которые вносятся в ФЗ «О техническом осмотре». Они включают в себя обязательную фото и видеофиксацию процесса ТО и передачу этих данных в специальные реестры. 

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Колеса , За Рулем

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