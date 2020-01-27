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27 янв 2020

За продажу автомобилей с пробегом предлагают штрафовать

За продажу автомобилей с пробегом предлагают штрафовать

В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин. Одна из идей – крупный денежный штраф

В России для мошенников, которые продают не соответствующие заявленным характеристикам автомобили, могут ввести штрафы. Как сообщают «Известия», с такой инициативой выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В организации рассказали, что обсуждение наказания за скрутку пробега у подержанных машин пройдет в Госдуме в феврале нынешнего года.

В РОАД ожидают, что штраф за это мошенничество составит от 300 тыс. до одного миллиона рублей. В свою очередь, замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести более суровое наказание — вплоть до уголовного.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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