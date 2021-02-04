За проезд по Садовому кольцу придется заплатить!

И не только за проезд по Садовому кольцу – скоро все дороги столицы станут платными

Страшно представить, но это факт. «Известия» сообщают, что власти Москвы прорабатывают возможность внедрения платных дорог в cтолице. На данный момент проект находится в начальной стадии - в реальность же он воплотиться не ранее 2030 года. Правда, несколько интересных деталей стали известны уже сейчас.

Так, например, сообщается, что платить придется за каждый пройденный километр, однако, тарифная сетка, сама по себе, будет очень гибкой. Более того, появятся неуказанные категории граждан, которые от оплаты будут освобождены.

Читателям Motorpage, наверняка, интересны мотивы инициаторов этого проекта. А они, к слову, известны - необходимость поиска дополнительных источников финансирования для развития дорожной сети.