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26 фев 2020

За российскими водителями будут следить из космоса

За российскими водителями будут следить из космоса

Через два года в России запустят систему, которая будет собирать данные «о необычном поведении» автомобилей. Эту информацию используют для повышения дорожной безопасности

В России в 2022 г. запустят новую систему оповещения МВД и ГИБДД, благодаря которой органы смогут получать сведения о «необычном поведении» автомобилей на трассах, например, о резком торможении. Данные будут передаваться с внутренних систем машин через спутник на специальную цифровую платформу. Затем эту информацию используют для увеличения безопасности на дорогах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря НП «Глонасс» и представителя рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

«Данные будут обезличены. Платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача — выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП, — отметил Федосеев. Благодаря полученной информации власти смогут принимать решения, например, о снижении максимально допустимой скорости на том или ином участке, установке дополнительных знаков или замене дорожного покрытия. Предполагается, что запуск новой системы позволит снизить количество аварий на 20-30% в год.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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