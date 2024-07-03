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3 июл 2024

За умышленное сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав

За умышленное сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав

Комитет Госдумы по госстроительству выдвинул рекомендацию парламента принять в первом чтении законопроект о лишении водительских прав сроком до 1,5 лет за умышленное сокрытие номеров

В частности, в законопроекте говорится о специальных устройствах (рамках-“перевертышах”), которые переворачивают номера, чтобы их не зафиксировала камера во время правонарушения. Если правоохранительными органами будет установлен факт наличия на автомобиле таких устройств, то владелец будет лишаться водительских прав сроком от 1 до 1,5 лет.

На данный момент за соответствующие нарушение не предусмотрено административное наказание, но оно может быть расценено, как управление автомобилем без регистрационных знаков и караться штрафом в размере 5 000 рублей или лишением прав сроком от 1 до 3 месяцев.

При написании новости использовалась информация:
interfax

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