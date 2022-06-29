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29 июн 2022

За выброшенный мусор из окна могут конфисковать автомобиль

За выброшенный мусор из окна могут конфисковать автомобиль

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий серьезные штрафы для автомобилистов, выбрасывающих из окон машин мусор на обочину или дорогу

Давайте для начала разберемся со способами «отлова» нарушителей. Как сообщают СМИ, все будет происходить  при помощи фото и видеокамер.  Скорее всего, существующим дорожным комплексам просто расширят функционал, впрочем, может быть произведена и установка новых.

Теперь поговорим о самих штрафах. Итак, если мусор выкидывает мотоциклист, то за первое нарушение придется заплатить пятнадцать тысяч рублей. Для автомобилистов расценки те же.  Если за рулем транспортного средства оказалось должностное лицо, то штраф увеличится до сорока тысяч рублей – у последних, как и у юридических лиц будут конфисковывать машины при повторном нарушении.

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