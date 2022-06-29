За выброшенный мусор из окна могут конфисковать автомобиль

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий серьезные штрафы для автомобилистов, выбрасывающих из окон машин мусор на обочину или дорогу

Давайте для начала разберемся со способами «отлова» нарушителей. Как сообщают СМИ, все будет происходить при помощи фото и видеокамер. Скорее всего, существующим дорожным комплексам просто расширят функционал, впрочем, может быть произведена и установка новых.

Теперь поговорим о самих штрафах. Итак, если мусор выкидывает мотоциклист, то за первое нарушение придется заплатить пятнадцать тысяч рублей. Для автомобилистов расценки те же. Если за рулем транспортного средства оказалось должностное лицо, то штраф увеличится до сорока тысяч рублей – у последних, как и у юридических лиц будут конфисковывать машины при повторном нарушении.