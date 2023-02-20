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20 фев 2023

Закон о бронировании мест на границе вступает в силу

Закон о бронировании мест на границе вступает в силу

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий водителей заранее бронировать места на погранпунктах для пересечения границы России. Ограничения, к слову, действуют не для всех

По большому счету владельцам легковых автомобилей не стоит беспокоиться – для них пересечение границы будет происходить самым обычным образом. Другое дело – водители грузовиков. Им, как раз, придется бронировать слоты с временем проезда.

Сам механизм реализован через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Кроме того, забронировать дату и время можно будет через Госуслуги или непосредственно на пограничном пункте у оператора. Резервирование будет бесплатным.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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