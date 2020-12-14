Запатентован новый тип подушки безопасности

Разработчики беспилотников (Waymo) решили запатентовать новую конструкцию подушки безопасности, которая больше походит на некий кокон

Технология получила название Deployable passenger enclosure. В свободном переводе это обозначается как некий развертываемый барьер для пассажира. Механизм до конца не ясен, но на патентных изображениях видно, что в свернутом виде система находится под креслом, а при срабатывании она разворачивается наподобие кокона и обволакивает пассажира. Скорее всего, преимущество этой технологии заключается в том, что одна конструкция заменяет сразу три типа подушек – передние, боковые и коленные, соответственно, человек получает наибольший уровень защиты.

Что касается последнего слова в области защиты, то им стала недавняя разработка Hyundai. Речь идет о центральной подушке безопасности, которая устанавливается между водительским и пассажирским креслом. Она призвана снизить риск травмы головы.