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14 дек 2020

Запатентован новый тип подушки безопасности

Запатентован новый тип подушки безопасности

Разработчики беспилотников (Waymo) решили запатентовать новую конструкцию подушки безопасности, которая больше походит на некий кокон

Технология получила название Deployable passenger enclosure. В свободном переводе это обозначается как некий развертываемый барьер для пассажира. Механизм до конца не ясен, но на патентных изображениях видно, что в свернутом виде система находится под креслом, а при срабатывании она разворачивается наподобие кокона и обволакивает пассажира. Скорее всего, преимущество этой технологии заключается в том, что одна конструкция заменяет сразу три типа подушек – передние, боковые и коленные, соответственно, человек получает наибольший уровень защиты.

Что касается последнего слова в области защиты, то им стала недавняя разработка Hyundai. Речь идет о центральной подушке безопасности, которая устанавливается между водительским и пассажирским креслом. Она призвана снизить риск травмы головы. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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