Запчасти в России подорожали на треть

Запчасти для ремонта в России с февраля подорожали в среднем на 30%. К тому же наблюдается дефицит кузовных деталей.

Как сообщают страховые компании, больше всего подорожали бампера. От 29% до 32% прибавили в цене фары, крылья, двери, капоты и решётки радиаторов вне зависимости от марки автомобиля. Цена на стёкла выросла в среднем на 26%. Если говорить о брендах, то наиболее дорогие запасти наблюдаются у концерна Ford

Экспертов же больше беспокоит намечающийся дефицит запчастей. Для старых и подержанных машин запас деталей еще присутствует, но для новых моделей уже наблюдается нехватка. Причем острая ситуация обстоит даже с расходниками, запаса которых хватит максимум на четыре месяца.