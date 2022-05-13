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13 май 2022

Запчасти в России подорожали на треть

Запчасти в России подорожали на треть
Запчасти для ремонта в России с февраля подорожали в среднем на 30%. К тому же наблюдается дефицит кузовных деталей.
Как сообщают страховые компании, больше всего подорожали бампера. От 29% до 32% прибавили в цене фары, крылья, двери, капоты и решётки радиаторов вне зависимости от марки автомобиля. Цена на стёкла выросла в среднем на 26%. Если говорить о брендах, то наиболее дорогие запасти наблюдаются у концерна Ford.
 
Экспертов же больше беспокоит намечающийся дефицит запчастей. Для старых и подержанных машин запас деталей еще присутствует, но для новых моделей уже наблюдается нехватка. Причем острая ситуация обстоит даже с расходниками, запаса которых хватит максимум на четыре месяца.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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