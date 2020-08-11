Запрет на использование подержанных запчастей не поддержали

В Минпромторге передумали вводить запрет на повторное использование некоторых бывших в употреблении запчастей

Минпромторг отказался от идеи запрета устанавливать ряд бывших в употреблении запчастей, в частности рулевые рейки, глушители, компоненты тормозной системы, при ремонте автомобилей. Ограничение планировалось установить в новой редакции техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Планы чиновников вызвали крайне негативный отклик автовладельцев и общественников, которые указывали на многократно возрастающие расходы на ремонт. А участники рынка предупредили, что инициатива приведет к закрытию большого числа компаний, занимающихся восстановлением автодеталей.

Граждане сохранят возможность «установки на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ», заявили вчера в Минпромторге. Решение принято с учетом мнения экспертного сообщества и обсуждения проекта в Общественной палате, сообщает mail.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.