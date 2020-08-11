Автомобильный портал Motorpage
11 авг 2020

Запрет на использование подержанных запчастей не поддержали

Запрет на использование подержанных запчастей не поддержали

В Минпромторге передумали вводить запрет на повторное использование некоторых бывших в употреблении запчастей

Минпромторг отказался от идеи запрета устанавливать ряд бывших в употреблении запчастей, в частности рулевые рейки, глушители, компоненты тормозной системы, при ремонте автомобилей. Ограничение планировалось установить в новой редакции техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Планы чиновников вызвали крайне негативный отклик автовладельцев и общественников, которые указывали на многократно возрастающие расходы на ремонт. А участники рынка предупредили, что инициатива приведет к закрытию большого числа компаний, занимающихся восстановлением автодеталей.

Граждане сохранят возможность «установки на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ», заявили вчера в Минпромторге. Решение принято с учетом мнения экспертного сообщества и обсуждения проекта в Общественной палате, сообщает mail.ru со ссылкой на  пресс-службу ведомства.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Коронавирус все-таки уничтожил продажи автомобилей

11 августа 2020
Hyundai Ioniq (2020)

Hyundai убьет Tesla с помощью Ioniq

11 августа 2020
Ferrari SF90 Stradale (2020)

Ferrari отложила выпуск мощнейшего суперкара из-за коронавируса

10 августа 2020

На бесплатных трассах России повысят скоростной лимит

10 августа 2020
Kia K5

Kia K5 приехал в Россию

10 августа 2020

Новые автомобили Audi станут крайне умными

10 августа 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"
KIA XCeed - kia xceed 2020 cередина между переменными
Тест драйв
07 августа 2020

KIA XCeed
"Cередина между переменными"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 маленькие и большие радости от skoda rapid
Тест драйв
05 августа 2020

Skoda Rapid
"Маленькие и большие радости от Skoda Rapid"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 4 0 8