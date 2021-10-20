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20 окт 2021

Завод «ЗАЗ» готовится к производству нового кроссовера под названием «Одесса»

Завод «ЗАЗ» готовится к производству нового кроссовера под названием «Одесса»

В украинских СМИ появилась информация о том, что завод ЗАЗ вскоре начнет выпускать некий кроссовер с гордым названием «Одесса», впрочем, уникального в нем ничего не будет- необычное имя возьмет на себя некий кроссовер из Китая

По неподтвержденным данным им станет FAW Besturn Т77. Это обычный среднеразмерный  переднеприводный кроссовер с полуторалитровым турбомотором  мощностью в 160 лошадиных сил. В качестве коробки передач может использоваться либо 6-ступенчатая механика, либо 7-ступенчатый робот  7DCT450 с двумя сцеплениями. Отметим, что данная КПП используется во многих китайских автомобилях, например, на Haval F7X.

Как сильно будет отличаться украинский кроссовер от своего китайского «родственника» — не уточняется. Судя по всему, различия между ними будут минимальными.  К сожалению не известна и точная дата выпуска автомобиля. СМИ сообщают о конце текущего года

При написании новости использовалась информация:
Тарантас ньюс

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