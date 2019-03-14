Заводам нужно жить

Помните такие внедорожники под названием Great Wall Hover, которые пользовались хорошим спросом в нашей стране. В какой-то момент они исчезли с рынка, а после возродились под другим брендом

DW Hower, именно такое название носили обновленные внедорожники, правда, их жизненный путь был недолог. Дело в том, что завод в Ставрополе, который и занимался производством этих автомобилей, был вынужден остановить конвейер из-за финансовых сложностей.

Самое интересное, что завод “умирать” не собирается, несмотря на то, что он уже, как минимум четыре месяца, простаивает без работы. По словам министра промышленности Ставрополья Виталия Хоценко, предприятие находится в поиске новых партнеров.

«Завод находится в стадии обсуждения условий соглашения с несколькими мировыми автомобильными компаниями для заключения новых соглашений и возобновления контрактного производства автомобилей... Перепрофилирование предприятия не планируется», — заявляет Хоценко.

Чиновник добавил, что подробности договоров на сегодняшний день являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению.