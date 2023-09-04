Zeekr 001 получил модификацию

Китайская марка Zeekr, являющаяся дочерней компанией концерна Geely, представила модификацию электрического лифтбека под названием 001 FR

Версию FR можно отличить по наличию аэродинамических обвесов и спортивных бамперов. Над дверцей багажника имеется спойлер. Автомобиль получил карбон-керамические тормозные диски Brembo с 10-поршневыми суппортами AP Racing. Визуальных изменений в салоне нет. Обновилась только операционная система – Zeekr OS 5.0.

Самое интересное - это силовая установка. Автомобиль получил четыре электромотора (два на передней оси и два на задней оси) суммарной мощностью 1265 л.с. Разгон до сотни составит 2,37 с. Максимальная скорость – 280 км/ч. Ёмкость батареи – 100 кВт*ч. Запас хода пока не сообщается. Стандартная версия с таким же аккумулятором сможет преодолеть до 1032 км. Компания утверждает, что автомобиль возможно зарядить с 10 до 80% всего за 15 минут.