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21 июл 2020

Зеленый сигнал светофора можно будет продлить через мобильное приложение

Зеленый сигнал светофора можно будет продлить через мобильное приложение

В России разработали и уже начали внедрять систему «Гусеница», которая поможет повысить безопасность школьников на пешеходных переходах. Она позволит удерживать зеленый сигнал светофора до тех пор, пока группа не перейдет дорогу. Эта разработка системы «ГЛОНАСС» уже апробирована в Курске и до конца года будет протестирована в Москве. В других городах она должна появиться в 2021-м

Основная цель сервиса — обезопасить школьников, идущих на экскурсию по городу. Длительность зеленого сигнала светофора обычно рассчитывается исходя из скорости движения одного пешехода. Когда через дорогу переходит вереница людей, необходимо дополнительное время.

«У сопровождающего группу детей воспитателя или преподавателя будет доступ к светофору через специальное приложение, установленное на смартфоне. «Гусеница» позволит сопровождающему подключиться к светофору через смартфон и нажать кнопку «Продлить». Тогда зеленый сигнал будет гореть еще один период», — рассказал о сути сервиса Ярослав Федосеев, официальный представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» (цитата «Российской газеты»).

Также «Гусеница» поможет переходить дорогу пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. По словам Федосеева, ее можно внедрить во всех крупных городах, где тестируется интеллектуальная транспортная система «Умный город». Он отметил, что практически все работающие в России светофоры уже имеют цифровую технологическую основу.

Для подключения «Гусеницы» достаточно установить на светофор дополнительное устройство. Именно так в регионах тестировали все «умные» дорожные сервисы, которые разрабатываются в рамках единой телематической платформы «Автодата», которая будет консолидировать информацию от всех участников дорожного движения и формировать оптимальный транспортный режим.

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Drom

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