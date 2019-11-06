Железнодорожные переезды оборудуют камерами

Минтранс собирается фиксировать нарушения ПДД на железнодорожных переездах с помощью новых камер

Речь идет о пересечении железнодорожного пути при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора. Правила установки комплексов подготавливает Минтранс. На данный момент в России действует 10,5 тыс. переездов, из них камерами оборудовано чуть более 200. Ожидается, что установка новых комплексов увеличат безопасность на ЖД-переездах. Все камеры будут установлены по согласованию с МВД и только в местах, где происходят ДТП с пострадавшими.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. В случае если документ будет окончательно принят, штраф за нарушение составит пять тысяч рублей против одной тысячи рублей текущего штрафа.