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6 ноя 2019

Железнодорожные переезды оборудуют камерами

Железнодорожные переезды оборудуют камерами

Минтранс собирается фиксировать нарушения ПДД на железнодорожных переездах с помощью новых камер

Речь идет о пересечении железнодорожного пути при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора. Правила установки комплексов подготавливает Минтранс. На данный момент в России действует 10,5 тыс. переездов, из них камерами оборудовано чуть более 200. Ожидается, что установка новых комплексов увеличат безопасность на ЖД-переездах.  Все камеры будут установлены по согласованию с МВД и только в местах, где происходят ДТП с пострадавшими.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. В случае если документ будет окончательно принят, штраф за нарушение составит пять тысяч рублей против одной тысячи рублей текущего штрафа.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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