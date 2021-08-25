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25 авг 2021

Женевский автосалон переезжает в Катар.

Женевский автосалон переезжает в Катар.

Похоже у нас образовывается новая интернациональная выставка

Организаторы международного женевского автосалона решили провести мероприятие в Катаре. Любопытно, но слово "Женева" в названии будет присутствовать - новая выставка преподносится под брендом Qatar Geneva International Motor Show и будет проводиться два раза в год.

«Мы очень гордимся тем, что Qatar Tourism доверил нам разработку концепции нового автосалона в Дохе. Это стало результатом очень доверительных и конструктивных дискуссий с первого дня нашего сотрудничества», —  цитирует портал Autonews, слова президента комитета Женевского международного автосалона Мориса Турреттини.

Первый автосалон катара откроет свои двери в 2023 году. Удивительно, но традиционная "Женева" никуда не денется. Да, из-за пандемии деятельность выставки была приостановлена, но в феврале следующего года салон снова откроет свои двери.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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