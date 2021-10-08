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8 окт 2021

Женевский автосалон снова отменен

Женевский автосалон снова отменен

Это уже третий раз, когда организаторы одного из самых популярных автосалонов переносят свое мероприятие.  Короче говоря, в марте 2022 года автосалон в Женеве не состоится и новые даты даже не озвучиваются

Причины переноса достаточно прозаичны – ухудшение эпидемиологической обстановки  по Covid19. «Мы должны смотреть правде в глаза: ситуация с пандемией не находится под контролем, и она представляет большую угрозу для такого крупного мероприятия, проходящего в закрытых помещениях, как международный автосалон в Женеве», — заявил глава оргкомитета выставки Морис Турреттини в своем официальном обращении. Отметим, что женевский автосалон является одной из старейших автомобильных выставок в мире. Впервые он был открыт в 1905 году и до начала пандемии выставку проводили ежегодно -  ни один другой автосалон не мог похвастать таким режимом работы.

Впрочем, у переноса есть и косвенные причины -  многие автопроизводители сами выразили намерения по отказу от участия в выставке из-за падения своих доходов на фоне дефицита микросхем.  Надо отметить, что в целом автосалоны переживает возрождение – невзирая на коронавирус, многие страны смогли провести свои региональные выставки,  также уже состоялся международный автосалон в Мюнхене (замена выставки во Франкфурте), также в ноябре этого года должен состояться автосалон в Лос-Анджелесе – здесь никаких отмен не планируется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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